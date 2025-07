FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Una nuova edizione fisica

Inoltre, LEVEL-5 ha annunciato l'intenzione di pubblicare un'edizione fisica della versione Nintendo Switch 2 il 7 agosto. Per adesso è stata annunciata soltanto per il Giappone. Sarà distribuita sotto il nome di "Nintendo Switch 2 Edition", in modo simile a quanto fatto da giochi come Rune Factory: Guardians of Azuma. Attualmente esistono edizioni fisiche di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per Nintendo Switch e PlayStation 5.

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è stato lanciato il 21 maggio in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam). La versione Nintendo Switch 2 è uscita il 5 giugno, insieme alla console. Il gioco ha venduto 500.000 copie nei primi due giorni sul mercato, 800.000 copie in 10 giorni e un milione di copie al 12 giugno. Oggi apprendiamo che nel frattempo ha venduto altre 200.000 copie.

Level-5 ha anche annunciato che continuerà ad aggiornarlo. A luglio arriverà la Modalità foto, che consentirà di mettere in posa i personaggi per prendere immagini durante il gameplay. Per promuoverla, è previsto un concorso fotografico, i cui dettagli saranno annunciati in futuro. Immaginiamo che non manchi molto per saperne di più.