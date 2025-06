Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo raggiunge un altro traguardo di vendite dopo il lancio su Switch 2

La notizia è arrivata direttamente da Akihiro Hino, il CEO della compagnia giapponese, tramite un messaggio pubblicato su X, dove per l'occasione ha ringraziato anche tutte le persone che hanno giocato a questo JRPG life-sim.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo si conferma una delle sorprese degli ultimi mesi. Poche ore fa Level-5 ha festeggiato il superamento del milione di copie vendute in tutto il mondo, a meno di un mese dal lancio, avvenuto il 21 maggio.

La versione Nintendo Switch 2 ha spinto ulteriormente le vendite?

È interessante notare che il gioco aveva superato quota 800.000 copie vendute il 2 giugno, poco prima del lancio su Nintendo Switch 2, con Level-5 che si aspettava di superare il traguardo del milione di unità acquistate entro la fine del mese. Ebbene, questo significa che nell'arco di soli 10 giorni sono state vendute circa 200.000 copie, centrando l'obiettivo dello studio giapponese con largo anticipo sui tempi.

Si può ipotizzare che proprio la versione Nintendo Switch 2 abbia dato un'ulteriore spinta alle vendite, tanto da far figurare il gioco nella top 10 dei titoli più acquistati in digitale sulla nuova console della grande N nelle prime 24 ore dal debutto nei negozi.

L'editor dei personaggi di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

Da questo punto di vista, Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è stato per certi versi una sorpresa: lanciato quasi in sordina, ha registrato un'ottima partenza sia sull'eShop di Switch che su Steam, dove ha ottenuto un elevato numero di giocatori attivi sin dal lancio e recensioni perlopiù positive. Possiamo aspettarci un ciclo vitale delle vendite a lungo termine, dato che Level-5 ha intenzione di supportare il gioco con aggiornamenti gratuiti e DLC, con il primo già annunciato e gratuito per tutti.