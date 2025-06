Quali sono i giochi più scaricati su Nintendo Switch 2 a 24 ore dal lancio? Ecco la classifica

Nintendo Switch 2 è arrivata e una buona fetta di videogiocatori hanno già la propria console in mano, a meno che le consegne non abbiano ritardato. Ovviamente una console da sola serve a poco ed è necessario comprare qualche videogioco di qualità per divertirsi: quali sono quindi quelli più acquistati?

Per dare una prima riposta a 24 ore dal lancio possiamo vedere i dati per l'eShop, ovvero il negozio digitale di Nintendo Switch, i quali mettono in mostra vari nomi che siamo certi non vi stupiranno, a cominciare da Mario Kart World. Il gioco di guida è ovviamente al primo posto, visto che è anche incluso in un bundle della console molto conveniente a livello economico.

A seguire troviamo invece Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (ovvero con tutti gli extra inclusi): anche in questo caso possiamo considerare il successo del gioco come prevedibile, visto che non è disponibile su Nintendo Switch 1 e che si tratta di un titolo molto amato.

A chiudere la Top 3 c'è invece Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una sorta di tutorial composto da minigiochi dedicati ai nuovi Joy-Con: il basso prezzo e la possibilità di sfruttare tutte le funzioni della piattaforma avranno contribuito al successo dell'opera.