Tutti i giochi per Nintendo Switch 2 da poter acquistare su Amazon: ecco un pratico riepilogo

Nintendo Switch 2, dopo una lunga attesa, è finalmente realtà. Se non sapete quali giochi acquistare, vi offriamo un recap dedicato ai titoli attualmente disponibili (anche in preordine) su Amazon, in modo da non perdere tempo e arricchire subito la vostra collezione.

Tutti i giochi Nintendo Switch 2 disponibili immediatamente Il primo gioco disponibile è Yakuza 0 Director's Cut al prezzo di 54,99 €. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e arriverà nelle vostre case entro un giorno, salvo variazioni particolari. Potete acquistarlo attraverso il box qui sotto. Il prossimo titolo è Sonic x Shadow Generations, disponibile a 54,99 €. Venduto e spedito da Amazon, lo riceverete entro un giorno. Potete acquistarlo tramite il box qui sotto. Anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è attualmente disponibile a 79,99 € e potrete riceverlo direttamente il giorno successivo. Acquistate la vostra copia tramite il box sottostante. Ovviamente potete acquistare anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sempre a 79,99 € con consegna garantita entro il giorno successivo. Amazon propone Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition a 59,99 €. Anche in questo caso potrete riceverlo il giorno dopo. Tra i titoli proposti troviamo anche Hitman World of Assassination Signature Edition, disponibile immediatamente a 64,99 € con la consegna prevista entro il giorno successivo. Potete acquistarlo attraverso il box sottostante. Nintendo Switch 2, Giorno 1: come avete vissuto il lancio della nuova console?

Tutti i giochi Nintendo Switch 2 in preordine Partiamo da un grande classico, ovvero Super Mario Party Jamboree, perfetto per grandi e piccini. Il gioco è disponibile in preordine a 79,99 € ed è venduto e spedito da Amazon. L'uscita (e la consegna) sono fissati al 24 luglio. Potete ordinare la vostra copia attraverso il box qui sotto. Il prossimo gioco è Leggende Pokémon: Z-A, sempre la versione su scheda, al costo di 69,99 €. Venduto e spedito da Amazon, arriverà nelle vostre case il 20 ottobre, mentre l'uscita ufficiale è fissata al 16 ottobre. Potete ordinarlo tramite il box qui sotto. Anche Kirby e la Terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale è disponibile in preordine a 79,99 €, con la consegna prevista entro il 1° settembre. Il prossimo titolo da poter preordinare è Raidou: Remastered - The Mystery of the Soulless Army a 54,99 €. La consegna è prevista entro il 22 giugno. Tra i titoli disponibili su Amazon troviamo anche Daemon X Machina: Titanic Scion Limited Edition a 100,99 €, con consegna prevista entro il 9 settembre. Se avete già il gioco originale per Nintendo Switch, in versione su scheda o scaricabile, potete aggiornarlo alla Nintendo Switch 2 Edition acquistando il pacchetto upgrade. Ovviamente il nostro riepilogo non è definitivo ed è in costante aggiornamento, quindi nelle prossime settimane troverete tanti altri titoli disponibili su Amazon. Nel frattempo, fateci sapere quali sono i vostri preferiti!