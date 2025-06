I giudizi di Dune: Awakening sono stati ribaltati in meno di 24 ore, l'utenza è troppo umorale?

Nel pomeriggio di ieri avevamo riportato il bombardamento di recensioni negative ricevuto da Dune: Awakening per via di alcuni problemi tecnici che affliggevano il lancio. Solo il 38% delle recensioni era di segno positivo, con tutte le altre che lamentavano l'impossibilità di giocare, soprattutto a causa di crash all'avvio. Ora, meno di 24 ore dopo, i giudizi delle recensioni si sono completamente ribaltati e sono per il 78% positivi, per una media complessiva Perlopiù Positiva.

Chiaramente i problemi sembrano risolti, ma l'impressione generale è quella di un'utenza un po'troppo umorale, che utilizza lo spazio delle recensioni in modo davvero disinvolto.