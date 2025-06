Elden Ring Nightreign ha raggiunto la vetta della classifica Steam, dopo la parentesi della scorsa settimana in cui il titolo targato FromSoftware ha dovuto cedere il passo a Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo, che troviamo ora in sesta posizione.

Elden Ring Nightreign Steam Deck Stellar Blade EA Sports F1 25 Helldivers 2 Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo The Last of Us Parte 1 Clair Obscur: Expedition 33 The Elder Scrolls V: Oblivion Remastered Call of Duty: Black Ops 6

Sono diverse le novità rispetto alle precedenti rivelazioni, con Stellar Blade che passa dal settimo al terzo posto (secondo, considerando solo i giochi), EA Sports F1 25 che debutta in quarta posizione e Helldivers 2 che scende dal terzo al quinto posto.

È interessante notare anche il ritorno di The Last of Us Parte 1 all'interno della top 10, determinato probabilmente dalla trasmissione della seconda stagione della serie televisiva, che spinge le vendite dei giochi della saga.