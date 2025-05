Le vendite di Elden Ring Nightreign nelle prime 24 ore sono state enormi, l'esperimento multiplayer è riuscito

FromSoftware ha annunciato i dati di vendita di Elden Ring Nightreign nelle sue prime 24 ore sul mercato e sono davvero impressionanti. Si parla di 2 milioni di copie vendute , una cifra che ci permette di rischiare di dire che l'esperimento multiplayer di Miyazaki e soci è riuscito, almeno in questa prima fase. Probabile che la compagnia replicherà in futuro, visto l'entusiasmo dimostrato dai giocatori, che evidentemente non vedevano l'ora di giocare un soulslike in cooperativa .

Un lancio eccellente

La casa giapponese non ha purtroppo svelato su quali piattaforme il gioco è andato meglio, ma visto il picco di giocatori registrato su Steam, possiamo affermare che su PC è andato sicuramente bene.

Visti questi numeri, Elden Ring Nightreign sembra possa fare meglio, in termini di velocità di vendite, di altre hit del 2025 come Clair Obscur: Expedition 33 e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Di fronte a questo ottimo risultato, stonano un po' le recensioni degli utenti su Steam, ormai più di 11.000, di cui solo il 64% sono positive. Leggendole, pare che molti si aspettassero qualcosa di diverso, ossia un gioco sulla falsariga di Elden Ring. Evidentemente non hanno letto anteprime e provati pubblicati in grandi quantità prima dell'arrivo del gioco. FromSoftware stessa non ha mai nascosto la natura online di Nightreign.