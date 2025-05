Elden Ring Nightreign su Steam è partito con numeri di utenti altissimi, ma anche tante recensioni negative

Durante la notte hanno aperto i server di Elden Ring Nightreign e stando ai numeri di SteamDB, sono in tantissimi quelli che hanno deciso di dare una chance al nuovo titolo di FromSoftware maggiormente orientato al multiplayer cooperativo e con elementi rogue-like. Così come apparentemente sono in tanti coloro che hanno deciso di lasciare una recensione negativa sullo store di Valve.

Ma andiamo per gradi. Nelle prime ore dal lancio, Elden Ring Nightreign ha toccato un picco di 313.593 giocatori simultanei. Si tratta del secondo miglior lancio per un gioco pubblicato da FromSoftware dopo l'Elden Ring originale (era arrivato a 950.000 utenti poco dopo il lancio) e, in generale, di numeri davvero elevatissimi. E siamo solo all'inizio, dato che la conta dei giocatori potrebbe aumentare in maniera sostanziale durante il fine settimana, che per ovvi motivi è il periodo della settimana con maggiore affluenza su Steam.