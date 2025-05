Xbox portatile dovrà attendere, Microsoft sta ottimizzando Windows 11 per gli handheld?

Stando alle informazioni fornite da una fonte interna, c'è ancora l'intenzione di realizzare una console Xbox portatile , ma per il momento le priorità sono appunto quelle di migliorare le performance di gioco su Windows 11 per gli handheld.

Sono trapelate in rete delle immagini di ROG Ally 2 e della presunta pseudo Xbox portatile di ASUS

Come detto, il focus di Microsoft si è spostato su Kennan, che sembrerebbe essere una versione griffata Xbox del ROG Ally : pare che l'hardware sia pronto ma c'è ancora parecchio lavoro da fare lato software e i team di Xbox e Windows si stanno impegnando per offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative.

In questo momento la casa di Redmond sta lavorando al fine di migliorare le prestazioni gaming di Windows 11 sui dispositivi già esistenti come Project Kennan, frutto della collaborazione con ASUS, mentre il nome in codice Pembrooke per la Xbox portatile pare sia stato smentito.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jez Corden, la Xbox portatile dovrà attendere : il progetto sembra sia stato messo in secondo piano perché Microsoft sta ottimizzando Windows 11 per gli handheld e ha deciso di dare alla cosa la massima priorità.

Tutta colpa dei benchmark del Legion Go S?

Come probabilmente ricorderete, nei giorni scorsi sono spuntati dei benchmark secondo cui Lenovo Legion Go S con SteamOS straccia la versione Windows 11, ed è possibile che Microsoft abbia deciso di porre rimedio a tali mancanze proprio in seguito alla pubblicazione di quei dati.

In tal senso Kennan rappresenta un'arma strategica di grande importanza, ma Microsoft non ha rinunciato al sogno di una console Xbox portatile e la fonte interna sostiene che stia investendo parecchio in quella direzione.