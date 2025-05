Peraltro la superiorità non si limita alle prestazioni, ma anche all'efficienza se consideriamo che, specie con i titoli più leggeri, la versione SteamOS del Legion Go S può contare anche su di un'autonomia maggiore , addirittura più che doppia rispetto alla controparte con Windows.

Legion Go S: abbiamo provato la nuova handheld di casa Lenovo

Alla luce dei test realizzati dal noto youtuber Dave2D, Lenovo Legion Go S con SteamOS straccia la versione Windows 11 nei benchmark , offrendo prestazioni sostanzialmente superiori pur a parità di componentistica.

Serve una svolta?

È ormai da parecchio tempo che Microsoft sembra spingere nella direzione di un ecosistema più amichevole nei confronti del gaming, e in particolare degli handheld. Un teaser di ASUS potrebbe aver anticipato l'annuncio della vociferata pseudo Xbox portatile e magari sarà proprio questa macchina a segnare un punto di svolta in tal senso.

Fondamentalmente, al momento l'unico vantaggio concreto della versione Windows 11 di Lenovo Legion Go S risiede nella compatibilità con qualsiasi launcher e anti-cheat di terze parti, incluso Xbox Game Pass: un extra non da poco, ma che a quanto pare si paga in fotogrammi.