I primi due Fallout riceveranno mai dei remake? Il creatore originale dice che ci sono tre enormi problemi

Potete ovviamente ancora oggi giocare i primi Fallout, ma per molti utenti sarebbe molto più facile riviverli sotto forma di remake o remaster , come avvenuto col recente The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Accadrà mai?

Le parole del creatore di Fallout su potenziali remaster

Secondo il creatore originale di Fallout Tim Cain ha spiegato che è veramente difficile che Bethesda faccia un remake o una remaster di Fallout 1 e Fallout 2.

Tramite il proprio canale YouTube, Cain ha spiegato che una remaster ha tre problemi principali: quelli legali, quelli tecnici e quelli soggettivi.

In breve, i diritti del gioco fanno sì che i creatori originali non abbiano alcun controllo su un potenziale progetto. Inoltre, proporre i primi due Fallout con la stessa struttura potrebbe non attirare l'attenzione del pubblico visto che l'interesse degli appassionati moderni è più rivolto verso una struttura da FPS. Anche se si volesse ricreare tali giochi con il formato di Fallout 4, sarebbe molto complicato a livello tecnologico e richiederebbe in pratica lo stesso lavoro di un gioco completamente nuovo.

Aggiungiamo anche che già lo scorso anno Todd Howard aveva detto che Bethesda è felice di fare in modo che i fan possano giocare agli originali, ma che il team non è realmente interessato a lavorare su tali giochi. Aveva spiegato che se ne era parlato internamente, ma Bethesda ha preferito seguire altre direzioni. Inoltre, Howard aveva affermato che non desidera cambiare i primi due Fallout solo per poterli rendere più moderni. In breve, non aspettatevi alcun ritorno.

I rumor, inoltre, puntano il dito verso la Remastered di Fallout 3.