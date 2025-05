Un'immagine della serie TV di Fallout permette di dare uno sguardo a New Vegas

La testata DiscussingFilm ha pubblicato in anteprima un'immagine tratta dalla seconda stagione della serie TV di Fallout, che mostra il profilo di New Vegas. Chiaramente, essendo una città famosa e molto amata dagli appassionati di videogiochi, sono iniziati subito i confronti tra le due versioni, che per molti aspetti coincidono (considerando anche che nascono da un luogo reale, era inevitabile).