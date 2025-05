Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di maggio, con DOOM: The Dark Ages

Non c'è pace di questi tempi su Game Pass: con i team interni di Microsoft che stanno iniziando a pubblicare giochi a ritmo notevole e varie scelte azzeccate anche attraverso gli accordi con le terze parti, stiamo assistendo a un vero e proprio bombardamento di titoli di rilievo notevole, che non lasciano il tempo di riposarsi tra uno e l'altro o, molto probabilmente, non fanno altro che incrementare il già sovraccarico backlog di tutti noi, e la tendenza sembra non volersi arrestare, come possiamo vedere anche con questa panoramica dei giochi in arrivo nella prima metà di maggio su Game Pass. A dominare la scena c'è chiaramente DOOM: The Dark Ages, altra uscita first party nella lunga sequela di lanci da parte di Xbox Game Studios a cui stiamo assistendo di recente, ma non significa che il resto dell'offerta debba passare in secondo piano, considerando la quantità e la qualità di titoli presenti anche in questo frangente. Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati in arrivo a giugno, molto interessanti A quelli elencati qui sotto vanno peraltro aggiunti anche tre giochi inseriti negli annunci dell'ondata precedente, ma usciti a tutti gli effetti i primi di maggio, ovvero Anno 1800, Call of Duty: Modern Warfare II e l'ottimo Dredge. Inoltre ricordiamo gli 8 giochi che usciranno dal servizio a metà mese.

Dragon Ball Xenoverse 2 - Cloud, Xbox e PC, 7 maggio (Ultimate, PC, Standard) Costruire un videogioco su una licenza potente come quella di Dragon Ball non è semplice, vista la fama del soggetto, ma nel caso di Dragon Ball Xenoverse 2 Bandai Namco ha lavorato con notevole criterio. Uno scontro aereo in Dragon Ball Xenoverse 2 Il gioco è un action picchiaduro che riprende un po' lo stile tipico degli adattamenti dalla serie, proponendo scontri forse più spettacolari e divertenti che tecnici e impegnativi, ma riprende in maniera perfetta lo spirito del franchise e, soprattutto, presenta una vera e propria cornucopia di contenuti. Si tratta di un omaggio che può essere ampiamente apprezzato da tutti i grandi appassionati della serie, con una quantità di personaggi, modalità e situazioni di gioco veramente impressionante. Inoltre, gli sviluppatori hanno continuato a supportare Dragon Ball Xenoverse 2, tanto da renderlo praticamente l'esperienza videoludica definitiva sul celebre manga di Akira Toriyama.

Dungeons of Hinterberg - Xbox, 7 maggio (Standard) Dopo il lancio avvenuto l'estate scorsa su Game Pass Ultimate, Dungeons of Hinterberg arriva questo mese anche nell'abbonamento Standard, portando con sé la sua particolare atmosfera. Un panorama alpino in Dungeons of Hinterberg L'action RPG di Microbird Games ci porta infatti fra le alpi austriache, rappresentate con uno stile che riprende gli elementi paesaggistici e architettonici tipici della zona ma filtrati attraverso una grafica in cel-shading dai contrasti fortemente marcati e con colori decisamente acidi. Il tutto crea un effetto strano, trasportandoci in un mondo sospeso tra realtà e fantasia, dove la protagonista Luisa, esploratrice appassionata, si ritrova ad affrontare incredibili avventure esplorando i 25 dungeon di Hinterberg in 25 giorni. Alle prese con mostri, boss e puzzle vari, ma anche con un ridente paesino di montagna popolato da personaggi alquanto variegati, ci spostiamo costantemente tra situazioni estremamente pericolose e le tranquille interazioni nel villaggio. Potete conoscere meglio il gioco in questione con la nostra recensione di Dungeons of Hinterberg.

Flintlock: The Siege of Dawn - Xbox Series X|S, 7 maggio (Standard) Altro passaggio da Game Pass Ultimate a Standard, Flintlock: The Siege of Dawn ottiene così un'altra possibilità di essere maggiormente conosciuto, visto che lo meriterebbe. Nor ed Enki in Flintlock: The Siege of Dawn Si tratta di un action RPG da parte degli autori dell'affascinante Ashen, ambientato in un ampio open world fantastico, nel quale ci ritroviamo a seguire le avventure della protagonista Nor Vanek e del bizzarro compagno di viaggio Enki in una disperata lotto contro le divinità. La storia ci porta nel mondo di Kyon, un'ambientazione che presenta caratteristiche molto originali rispetto ai classici fantasy, con elementi eclettici che si riflettono anche negli elementi del gioco. Qui ci troviamo ad aiutare alcuni umani che hanno deciso di organizzare una resistenza contro lo strapotere delle divinità, dando vita a uno scontro con un nemico soverchiante. Tra questi coraggiosi combattenti troviamo Nor accompagnata dal bizzarro Enki, un'antica divinità in forma felina che ha deciso di affiancare la ragazza nella sua missione. Flintlock: The Siege of Dawn non ha convinto tutti, ma si presenta comunque come un titolo dotato di peculiarità uniche.

Metal Slug Tactics - Xbox, 7 maggio (Standard) Anche Metal Slug Tactics è uno dei giochi che giunge su Game Pass Standard scalando dal livello di abbonamento superiore, ed è un'aggiunta da tenere d'occhio, viste le caratteristiche di questo titolo. Una mappa di Metal Slug Tactics con una nave nel tipico stile della serie L'idea di base è infatti particolarmente allettante: prendere la celeberrima serie di sparatutto a scorrimento di SNK e utilizzarla come base per costruire un classico strategico a turni con visuale isometrica. Partendo da un soggetto del genere, il carisma certo non manca a personaggi e ambientazione, con il vantaggio di sfruttare animazioni e regole di un mondo già ben consolidato, sebbene trasportato in un genere decisamente diverso. La meccanica di gioco ha alcune ruvidità rispetto ad altri strategici, ma la cosa ancora più sorprendete è il fatto che il collegamento alla serie originale non si trova solo nella caratterizzazione grafica ma anche nel gameplay stesso. I richiami all'arcade non mancano, e Metal Slug Tactics si rivela uno strano ibrido davvero molto interessante, come riferito anche nella nostra recensione.

Revenge of the Savage Planet - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 8 maggio (Ultimate, PC) Il primo lancio direttamente nel catalogo di Game Pass di questo mese è Revenge of the Savage Planet, che rappresenta anche uno dei titoli più interessanti di questa mandata. Un contatto ravvicinato con alieno in Revenge of the Savage Planet Seguito di Journey to the Savage Planet, il nuovo capitolo prosegue e accentua la linea ironica e sopra le righe dell'originale, proponendo un'ambientazione ancora più strana e colorata, con un'interpretazione più marcatamente sarcastica dell'esplorazione e dello sfruttamento spaziale. La storia vede il ritorno del CEO di Kindred Aerospace preferito da tutti, Martin Tweed, che raduna le truppe contro la sua nuova nemesi, Gunther Harrison, il CEO di Alta Interglobal, in una folle avventura aliena. Revenge of the Savage Planet riprende la struttura da action adventure in terza persona con elementi survival del gioco precedente ma sembra spingere ulteriormente sull'umorismo e la follia generale, cosa che si riflette anche nello stile grafico adottato e nell'atmosfera generale. Potete conoscerlo meglio nel nostro Provato di Revenge of the Savage Planet.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed - Cloud, Xbox e PC, 8 maggio (Ultimate, PC, Standard) Sviluppato da Outright Games e pubblicato da Paramount Game Studios, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è un gioco d'azione in terza persona che ci consente di esplorare varie ambientazioni nei panni dei protagonisti della serie, impegnati in una nuova ed epica missione attraverso varie zone di New York. Uno scontro in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed Ambientato all'indomani del film del 2023 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, nel gioco vediamo i quattro fratelli ninja tornare in azione per scoprire il mistero che si cela dietro un nuovo tipo di minaccia che sta seminando il caos a New York e affrontare 10 nuovi mutanti, o "Mewbies", ognuno con 5 diverse forme di mutazione che aumentano il livello di sfida, in un gameplay action in stile classico ad alto tasso di velocità e spettacolo. Oltre alle iconiche Tartarughe, i fan potranno assistere al ritorno di altri personaggi, affrontando le surreali sfide del Dojo del Maestro Splinter, assistendo April nella creazione delle sue trasmissioni "O'News" e aiutando Bebop e Rocksteady ad adattarsi alla vita di New York con il loro nuovo lavoro in pizzeria e molto altro ancora.

Warhammer: Vermintide 2 - Cloud e Xbox, 13 maggio (Ultimate, Standard) L'universo fantasy di Games Workshop ha dimostrato a più riprese di essere in grado di declinarsi secondo diverse prospettive e rappresentazioni, grazie alla particolarità e ricchezza del suo immaginario. Il furore della battaglia in Warhammer: Vermintide II Warhammer: Vermintide 2 è un altro esempio di questo eclettismo, in questo caso applicato soprattutto al gameplay e allo stile di gioco, che esula un po' dall'RPG o dallo strategico standard per mettere in scena un action game in prima persona incentrato sull'azione multiplayer cooperativa. Utilizzando cinque diversi personaggi, ognuno dotati di caratteristiche, stili di combattimento e armi diverse, ci troviamo a dover combattere le soverchianti armate del Chaos, rappresentate in questo caso da una razza di ratti umanoidi chiamati Skaven. Il gioco è ben strutturato in termini di sistema di combattimento e level design, ma va chiaramente giocato in multiplayer per essere goduto in pieno, cosa che ovviamente consigliamo di fare a tutti.

DOOM: The Dark Ages - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 15 maggio (Ultimate, PC) L'uscita di maggior rilievo di questa mandata del Game Pass, per non dire di tutta questa parte dell'anno (e forse non solo, per alcuni) è sicuramente DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della storica serie che ha di fatto costruito il genere degli sparatutto in prima persona. C'è bisogno di ben poche presentazioni: dopo il reboot del 2016, id Software ha cercato di spingere il franchise in nuove direzioni ma riuscendo a rimanere sorprendentemente fedele allo spirito originale, e dopo le digressioni più impostate su verticalità, level design ed elementi quasi da platform di Eternal si torna qui alle radici del combattimento, viscerale, veloce e violento. DOOM: The Dark Ages esalta lo scontro a corto raggio grazie all'introduzione dell'iconico scudo-sega e nemici studiati per offrire delle sfide di grande intensità. La nuova ambientazione in stile gotico-medievale espande la lore in maniere piuttosto peculiari, ma mantiene perfettamente intatta l'identità tipica grazie a un gameplay che resta su livelli altissimi. Come potete leggere anche nella nostra recensione di DOOM: The Dark Ages, è un ritorno in grandissimo stile che ovviamente rappresenta l'appuntamento più importante di questo maggio su Game Pass.

Kulebra and the Souls of Limbo - Cloud, Xbox e PC, 16 maggio (Ultimate, PC) L'angolo della bizzarria in questo caso propone Kulebra and the Souls of Limbo, una strana avventura ambientata in una sorta di aldilà che richiama le tradizioni folkloristiche latinoamericane ma con uno stile davvero unico, lanciata anche questa direttamente nel catalogo di Game Pass. Il protagonista in una solare piazza dell'aldilà Protagonista della storia è una sorta di serpente fantasma che si ritrova ad esplorare il bizzarro mondo di Kulebra, utilizzando le proprie abilità specifiche e capacità deduttive per aiutare gli abitanti a risolvere varie questioni, tra situazioni di gioco decisamente differenti l'una dall'altra. Come in una classica avventura grafica, si tratta di esplorare, interagire con altri personaggi, raccogliere oggetti e utilizzarli in varie maniere, ma il tutto condito con un tocco alquanto metafisico e decisamente folle a tratti. Al di là dell'aspetto apparentemente faceto, Kulebra and the Souls of Limbo cela questioni e argomenti piuttosto profondi, legati alla perdita e alla necessità di elaborare lutti e traumi.

Firefighting Simulator: The Squad - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, PC, Standard) Non poteva mancare una simulazione in questa infornata di giochi su Game Pass, e in questo caso ne abbiamo ben due. Si parte con Firefighting Simulator: The Squad, che ci pone nei panni di una squadra di vigili del fuoco impegnati in varie missioni in una grande città degli Stati Uniti. Un ampio incendio da domare in Firefighting Simulator: The Squad Il gioco ci lancia in oltre 40 zone diverse a completare diverse tipologie di operazioni sparse per una cittadina di 60 chilometri quadrati ispirata ai paesaggi della costa occidentale nordamericana. Si tratta di guidare i tipici veicoli dei vigili del fuoco americani, domare gli incendi e soccorrere i civili in pericolo utilizzando i classici strumenti del mestiere, in situazioni sempre più complesse e dinamiche. Firefighting Simulator: The Squad può essere affrontato in singolo o in modalità multigiocatore cooperativa che consente di provare la vera strategia di squadra da attuare in questi frangenti, con la necessità di scegliere velocemente le azioni da compiere ed eventualmente adattarsi agli imprevisti. Firefighting Simulator: The Squad è molto realistico, ma riesce anche ad essere alquanto divertente.

Police Simulator: Patrol Officers - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, PC, Standard) L'altra simulazione di questo mese è Police Simulator: Patrol Officers, che ci fa vivere in prima persona l'esperienza di far parte della polizia dell'immaginaria cittadina di Brighton. Un arresto in corso in Police Simulator: Patrol Officers Si tratta di prendere parte alle tipiche attività delle forze dell'ordine a tutto tondo: si va dunque dal pattugliare le strade al fare multe, fino alla lotta al crimine più avanzata, con una grande quantità e varietà di casi da seguire che portano a situazioni di gioco decisamente differenti. Police Simulator: Patrol Officers propone un'ampia mappa urbana dinamica con simulazione di traffico che riproduce una cittadina americana in maniera piuttosto realistica, incrementando il coinvolgimento della simulazione con condizioni che derivano direttamente da casi veri. Avanzando nel gioco aumenta la complessità delle missioni e la quantità di strumenti e azioni a cui poter ricorrere all'interno di questa completa esperienza nei panni di un poliziotto in carriera.