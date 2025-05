Xbox Game Pass perderà 8 giochi a metà maggio, vediamo quali titoli lasceranno il catalogo

Considerando che siamo già all'inizio di maggio la comunicazione era in effetti dovuta, per poter dare agli utenti un po' di preavviso e poter così decidere su quali giochi concentrarsi prima che vengano rimossi, o eventualmente decidere di acquistarli sfruttando lo sconto applicati ai titoli ancora appartenenti all'offerta Game Pass.

Solitamente, la comunicazione sui giochi che lasciano il catalogo arriva in corrispondenza con l'annuncio dei nuovi titoli in arrivo, ma evidentemente questo è uno dei casi in cui Microsoft segue uno schema differente.

Perdite importanti

Mentre rimaniamo in attesa dell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di maggio, diamo dunque un'occhiata a quelli che lasceranno il catalogo il 15 maggio, in base a quanto riportato in questo momento dall'app ufficiale.

Un affascinante panorama di Planet of Lana

Questi sono i titoli in uscita dal Game Pass a metà mese:

Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

Dune: Spice Wars

Hauntii

Jurassic World Evolution 2

Little Kitty, Big City

Planet of Lana

The Big Con

Alcuni di questi sono particolarmente interessanti, come Jurassic World Evolution 2, Planet of Lana e Chants of Sennaar, dunque è una mandata da tenere d'occhio in questi giorni, considerando che ci sono ancora circa due settimane per poterli giocare su Game Pass.

Ovviamente gestionali o strategici come Jurassic World Evolution 2 e Dune: Spice Wars sono poco gestibili in questo breve lasso di tempo, e se siete interessati potreste procedere all'acquisto, ma altri giochi possono essere conclusi prima del loro abbandono, come Planet of Lana, Chants of Sennaar e Little Kitty, Big City.