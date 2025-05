AOC AGON AG346UCD, la recensione di un monitor QD-OLED curvo ma non troppo

Con il monitor AGON AG346UCD, AOC propone un display ultrawide con tecnologia QD-OLED, cercando come di consueto di coniugare buona qualità e prezzi abbordabili . In questo caso abbiamo un display curvo ma non troppo (1800R) con diagonale di 34 pollici abbinata a una risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Questo formato 21:9 promette un'esperienza visiva estesa, potenzialmente utile per incrementare la produttività in scenari lavorativi che richiedono più finestre affiancate, o per offrire un campo visivo più ampio nei videogiochi. Ma come si comporta nel concreto questo display? Andiamo a scoprirlo nella nostra recensione del monitor AGON AG346UCD .

Caratteristiche tecniche di AOC AGON AG346UCD

Il monitor AOC AGON AG346UCD si presenta con un pannello QD-OLED curvo da 34 pollici in formato 21:9 e risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel). Questa combinazione mira a offrire un ampio spazio visivo, potenzialmente vantaggioso in scenari di multitasking e per un'esperienza di gioco più coinvolgente grazie al campo visivo esteso. La frequenza di aggiornamento massima di 175 Hz e il tempo di risposta di 0.03 ms (GtG) suggeriscono una buona fluidità e reattività delle immagini, elementi cruciali per il gaming competitivo e per la riproduzione di contenuti dinamici. Il raggio di curvatura di 1800R è progettato per avvolgere lo sguardo dell'utente, incrementando il senso di immersione, senza strafare.

La curvatura di AOC AGON AG346UCD c'è, ma non è eccessiva

Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 promette neri profondi e un buon contrasto nella riproduzione di contenuti HDR. Sul fronte del gaming, la presenza di Adaptive Sync (con intervallo 48 Hz - 175 Hz) indica il supporto per tecnologie di refresh rate variabile, compatibile con AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync, per ridurre artefatti grafici come il tearing. Ulteriori funzionalità dedicate al gioco includono la riduzione del ritardo di input, opzioni per la gestione del colore, controllo delle ombre, mirino sovrapposto e contatore di fotogrammi.

La connettività include una porta DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0, offrendo diverse opzioni per collegare sorgenti video; l'unica in grado di supportare a pieno i 175 Hz è però la DisplayPort. L'integrazione di un hub USB 3.2 Gen 1 con tre porte, di cui una con capacità di ricarica rapida, aggiunge praticità per il collegamento di periferiche, specie grazie alle due porte USB sul lato. La presenza di un'uscita cuffie da 3,5 mm è uno standard per l'audio sempre meno presente. Gli altoparlanti integrati da 8W ciascuno forniscono una soluzione audio di base, ma comunque gradita.

L'HUB USB laterale è molto comodo

Infine, il supporto per montaggio VESA 100x100 mm offre flessibilità nell'installazione del monitor. Il prezzo parte attualmente da 679€.

Scheda tecnica AOC AGON AG346UCD