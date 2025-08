Possibili specifiche tecniche di PS6, uscita e prezzo rispetto a PS5 Pro emergono da un leaker

Un nuovo video dello youtuber Moore's Las is Dead riporta altre possibili informazioni su PS6 in termini di specifiche tecniche e possibile uscita e prezzo rispetto a PS5 Pro, oltre a fare ulteriore luce sulla fantomatica PlayStation Portatile che potrebbe arrivare nella prossima generazione.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio e anche piuttosto selvagge, ma la fonte in questione si è dimostrata in passato molto corretta per quanto riguarda soprattutto le specifiche di PS5 Pro, facendo pensare che possa avere qualche connessione efficace con l'ambito in questione che ci porta a prenderlo in considerazione.

I dati riportati si riferirebbero a una sorta di proposta preliminare di accordo tra AMD e Sony per la produzione di due System on Chip, uno per una console domestica e uno per una portatile, dunque in ogni caso sarebbero hardware probabilmente propensi a ulteriori modifiche successive, ma comunque interessanti.