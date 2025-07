PS6 e una PlayStation Portatile in arrivo tornano al centro di nuove voci con indizi sull'hardware

Si torna a parlare di una PlayStation Portatile che potrebbe affiancare PS6, a partire da alcuni elementi oggettivi ma anche da molte voci di corridoio, come sempre accade, dunque non è facile scremare e capire precisamente dove possa essere la verità.

Di fattuale c'è la questione del nuovo aggiornamento di PS5 in beta che si collega all'intenzione di Sony, nel prossimo futuro, di attivare un sistema di risparmio energia che bilancia le prestazioni del sistema in modo da consumare meno. L'attivazione di questa funzionalità è prevista per il prossimo futuro e, secondo alcuni, potrebbe rappresentare un indizio sulla possibile PlayStation Portatile in arrivo.

Secondo il noto leaker Kepler, piuttosto esperto in ambito di hardware, questo sistema potrebbe rappresentare una sorta di base su cui impostare le prestazioni hardware di un dispositivo portatile, che potrebbe avere un SoC a 3nm in grado di bilanciare prestazioni e consumi in maniera ottimale per una console del genere.