Le specifiche della PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry

Potenza ed efficienza?

Specifiche come quelle emerse nelle scorse ore sembrerebbero compatibili con le voci secondo cui la PlayStation portatile farà girare i giochi PS5, più che altro per via di un mix di potenza ed efficienza a cui si aggiungerebbe l'impiego di tecnologie come FSR 4 e la PSSR di Sony per l'upscaling della risoluzione.

Sempre secondo i rumor, la casa giapponese avrebbe cominciato a distribuire kit di sviluppo PS5 con modalità a larghezza di banda ridotta, e ciò potrebbe rappresentare un chiaro indizio rispetto alla volontà di unificare i processi di sviluppo e consentire ai vari team di adattare fin da subito i giochi al nuovo hardware.