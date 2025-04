La nuova PlayStation Portatile sarà meno potente di PS5, ribadisce un leaker

Anche il noto leaker Kepler ha detto che la nuova PlayStation Portatile sarà meno potente di PS5, riportando quanto gli è stato riferito da alcune fonti in merito alla componentistica del nuovo, chiacchierato handheld prodotto da Sony.

Stando alle informazioni rivelate dal leaker, la nuova PlayStation Portatile sarà basata su di un SoC con processo produttivo a 3 nm e una potenza di 15W: un hardware sulla carta nettamente meno potente rispetto a PS5, ma che punterà in ogni caso a far girare i giochi dell'attuale ammiraglia della casa giapponese.

In che maniera? Le ipotesi sono svariate: si va dall'impiego di risoluzioni ridotte e/o dinamiche a frame rate dal target inferiore, tutte soluzioni perfettamente compatibili con uno schermo con risoluzione di 1080p e magari una frequenza di aggiornamento che consenta il supporto per i 40 fps.

Non è tutto: come possibile strumento al fine di massimizzare la compatibilità si è parlato anche di titoli in versione "cloud enhanced", che andranno dunque a sfruttare lo streaming al fine di ottenere i risultati prefissati.