Su Steam è stato da poco lanciato un gioco di ruolo gratis, che sta piacendo molto

Lunacid - Tears of the Moon è un gioco di ruolo gratuito (non free-to-play) pubblicato dallo studio KIRA su Steam. È stato realizzato usando il tool Sword of Moonlight, risalente al 2000, usato da FromSoftware per sviluppare i King's Field e poi distribuito gratuitamente.

Tradotto in inglese da un fan, è diventato il centro di una piccola e attivissima comunità, che produce giochi di alta qualità, tra i quali l'eccellente Lunacid e questo Lunacid - Tears of the Moon, che è ambientato nello stesso mondo.