Forever Skies ha raggiunto la versione 1.0, disponibile su Steam

Lo studio di sviluppo Far From Home ha annunciato il lancio della versione 1.0 del survival fantascientifico Forever Skies. Il gioco è stato in accesso anticipato per circa due anni (22 mesi per la precisione). La versione 1.0 arriva accompagnata dal classico trailer di lancio, nonché corredata da molti nuovi contenuti, che vanno a completare l'esperienza, al netto di ulteriori aggiornamenti futuri.