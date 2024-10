L'esclusiva console PS5 Forever Skies è stata rimandata: vediamo la nuova data di uscita

Far From Home ha posticipato il lancio della versione 1.0 di Forever Skies, gioco di sopravvivenza fantascientifico in prima persona. La finestra di pubblicazione precedentemente prevista per il 2024 ma ora il gioco è previsto per l'inizio del 2025: purtroppo non abbiamo informazioni più precise di così.

Ricordiamo anche che la versione 1.0 di Forever Skies sarà disponibile contemporaneamente per PlayStation 5 e PC via Steam. Il gioco è un'esclusiva temporale per la console di Sony Interactive Entertainment. Per ora non ci sono informazioni su altre versioni console.