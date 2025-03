Annunciata la data di uscita di Forever Skies su PS5 e PC

Gli sviluppatori di Far From Home hanno annunciato la data di uscita di survival sci-fi in prima persona Forever Skies . Il gioco sarà disponibile su PC (dove è già acquistabile in Accesso Anticipato) e su PS5 come esclusiva console a partire dal 14 aprile al prezzo di 34,99 euro. Gli abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare di uno sconto del 20%, pagando in totale 27,99 euro.

Cos'è Forever Skies?

Forever Skies è un videogioco survival d'azione in prima persona, ambientato in un universo fantascientifico, e rappresenta il primo titolo dello studio Far From Home, composto da sviluppatori con esperienze in giochi di grande calibro come Dying Light, Dead Island, The Medium, Chernobylite e Divinity Original Sin.

Nel gioco, esploreremo una versione post-apocalittica della Terra, devastata in seguito a un disastro ecologico. A bordo di una navicella spaziale, dovranno raccogliere risorse per sopravvivere e trovare gli agenti patogeni indispensabili per curare una malattia sconosciuta. Durante l'avventura ovviamente ci troveremo ad affrontare mille pericoli, sia in solitaria che con un massimo di tre amici grazie alla modalità cooperativa online.