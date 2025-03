Infinity Nikki promette grandi novità a breve, compresa una nuova mappa e nuove modalità

Infold Games ha svelato le novità in arrivo a breve termine in Infinity Nikki , il dress-up game a mappa aperta disponibile in formato free to play da dicembre 2024 su PC, PS5 e mobile.

Le novità in arrivo in Infinity Nikki

Prima di tutto, viene spiegato che sia su PC che su console i giocatori di Infinity Nikki potranno investire gli assi X e Y con i propri sistemi di input. Inoltre, il team vuole migliorare il tracciamento dei materiali e l'esperienza di raccolta degli elementi da collezione su console, oltre che inserire la possibilità di passare da controller a tastiera/mouse senza interruzioni.

Aggiungiamo poi che sono previsti nuovi sistemi di gioco (una casa personalizzabile per Nikki?), nuove modalità di gioco, nuovi vestiti con abilità che offrono poteri unici. Inoltre, la versione 1.5 (ora siamo quasi alla fine della versione 1.3, avete preso gli abiti gratis, vero?) aggiungerà una mappa completamente nuova, la "Serenity Island", con nuovi eventi e anche nuove ricompense.

Inoltre, gli autori di Infinity Nikki vogliono migliorare la qualità visiva del videogioco su mobile, rendendo più definita la vegetazione, le cascate, le montagne, gli effetti dell'acqua, del clima, l'illuminazione globale e non solo. Lavoreranno inoltre per migliorare la qualità dei vestiti e del viso di Nikki.

Infine, possiamo aspettarci un nuovo sistema di filtro per gli indicatori della mappa, così da trovare più facilmente vari elementi come negozi, mini-giochi, sfide di stile e non solo. Se ci sono dei punti di teletrasporti che non abbiamo raggiunto, questi appariranno grigi. Aggiungiamo poi che sarà possibile fare fotografie mentre si è in sella alla bici o alla moto. Le novità si chiudono con nuove ottimizzazioni delle funzioni del Compendio e del Pa-pero.