Infinity Nikki regala 10 Cristalli ma anche Diamanti, Bolle e non solo: tutti i codici regalo attivi ad aprile

Un altro modo per avere più valute è usare i codici regalo ufficiali , condivisi tramite Discord. Ora ne è disponibile uno nuovo che dono ben 10 Cristalli della Rivelazione .

Il team di Infinity Nikki propone regolarmente nuovi contenuti per i videogiocatori, tramite nuove missioni e piccoli eventi che permettono di accumulare risorse per ottenere abiti nuovi senza spendere soldi.

I codici attivi per Infinity Nikki

Ricordiamo che i Cristalli della Rivelazione sono necessari per la meccanica gacha degli abiti a tempo limitato. Infinity Nikki ha sempre almeno un "banner" con uno o due abiti a disposizione che scadono dopo al massimo qualche settimana. I Cristalli della Rivelazione (quelli rosa) sono necessari per tentare la sorte. In alternativa potete usare i Diamanti (120 Diamanti valgono 1 Cristallo), che si ottengono completando missioni e trovando scrigni.

Il codice regalo di Infinity Nikki in questione è il seguente: Sidebyside. Vi fa ottenere 10 Cristalli della Rivelazione. Scade il 5 maggio 2025.

Per richiedere il premio dovete eseguire i seguenti passaggi:

Aprire il menù del Papero dentro Infinity Nikki

Andare in basso e selezionare le Opzioni (icona dell'ingranaggio)

Raggiungere la categoria Altro (l'ultima a destra)

Scorrere all'ultima voce "Riscatta codice"

Inserire il codice "Sidebyside" senza virgolette e dare l'okay

Segnaliamo che ci sono anche altri codici regalo ancora attivi ma noti da alcune settimane:

RevelrySeasonDC - 30.000 Pietrestella e 50 Bolle luccicanti | Scade il 27 aprile

WARMSPRINGBONUS - 100 Diamanti e 20.000 Pietrestella | Scade il 29 aprile

NOSTRANGELINKS - 100 Diamanti e 20.000 Pietrestella | Scade il 30 aprile

Ricordiamo che Infinity Nikki promette grandi novità a breve, compresa una nuova mappa e nuove modalità.