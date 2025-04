Tutti i dispositivi Samsung che riceveranno One UI 7: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Samsung è pronta a lanciare One UI 7, il nuovo aggiornamento della sua interfaccia utente basata su Android 15, pensato per migliorare significativamente l'esperienza quotidiana di utilizzo. L'aggiornamento introdurrà un design più moderno e coerente, maggiore fluidità e nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. I modelli più recenti potranno contare su strumenti AI per il riconoscimento vocale avanzato, la trascrizione automatica, l'editing intelligente delle immagini e la personalizzazione contestuale. Miglioreranno anche la gestione della batteria, la privacy, e saranno introdotti nuovi widget interattivi, modalità multitasking più evolute e notifiche rinnovate. One UI 7 promette una vera e propria evoluzione, capace di rendere i dispositivi Galaxy ancora più efficienti, smart e intuitivi.

I primi modelli aggiornati: Galaxy S24 e la nuova generazione di pieghevoli Il rilascio ufficiale inizierà nel mese di aprile, partendo dai top di gamma. I primi dispositivi a ricevere One UI 7 saranno i Samsung S24, S24+ e S24 Ultra, insieme ai nuovissimi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6. Questi dispositivi saranno i primi a godere delle funzionalità AI più avanzate, come suggerimenti contestuali, strumenti di scrittura potenziati e layout adattivo in base all'uso quotidiano. Samsung Galaxy S24 Ultra A maggio il rollout entrerà nel vivo, coinvolgendo la fascia alta e i dispositivi pieghevoli delle generazioni precedenti. Saranno aggiornati non solo i Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra, ma anche l'intera serie Galaxy S23 e i modelli FE. La distribuzione raggiungerà anche i Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Flip4, Fold4, Flip3 e Fold3, dimostrando l'impegno di Samsung nel garantire un lungo supporto software. L'aggiornamento interesserà anche tutti i Galaxy Tab S9 e S8, sia in versione Wi-Fi che 5G. I Galaxy S22, S21 e le rispettive varianti FE saranno anch'essi aggiornati, portando l'esperienza One UI 7 a milioni di utenti.

Giugno e luglio: tocca a mid-range e dispositivi economici Durante i mesi estivi, One UI 7 arriverà anche sui dispositivi di fascia media e bassa. In particolare, giugno vedrà l'aggiornamento delle famiglie Galaxy A, M e F, con modelli come Galaxy A14, A33, A53, A73, e le varianti economiche A05s, A06, A15 e A25. Anche i modelli M14, M33, M34, M35 e M55 saranno coinvolti, insieme ai Galaxy F15, F34, F54 e F55. Il rugged Galaxy XCover7 è incluso, così come i Galaxy Tab A9 e A9+ (Wi-Fi e 5G), per i quali l'aggiornamento è previsto a luglio. Samsung Galaxy A53 5G Con questo ambizioso piano di aggiornamento, Samsung dimostra di voler offrire una user experience uniforme su tutta la gamma, integrando l'intelligenza artificiale in modo concreto anche su dispositivi non recentissimi. One UI 7 rappresenta un passo deciso verso un ecosistema Galaxy più connesso, personalizzabile e intelligente. L'obiettivo è garantire un'esperienza fluida e coerente tra smartphone e tablet, rafforzando la posizione di Samsung come leader nell'ottimizzazione software Android. Nei prossimi mesi, gli utenti potranno quindi scoprire un nuovo livello di funzionalità, performance e comfort, grazie al rollout graduale su decine di modelli.