Comicon Napoli 2025 celebra 25 anni di meraviglie, ecco il programma completo

Comicon Napoli 2025 sta per cominciare: la nuova edizione dell'evento si svolgerà dal 1 al 4 maggio presso l'iconica Mostra d'Oltremare e punta a celebrare venticinque anni di meraviglie con un programma ricco ed entusiasmante.

Dopo le oltre 175.000 presenze registrate nel 2024, Napoli Comicon si presenta con numeri da capogiro: oltre quattrocento espositori, seicento eventi in programma, più di quattrocentocinquanta ospiti da tutto il mondo e un programma OFF che promette di animare la città come mai prima d'ora.

L'edizione 2025 ha un biglietto da visita d'eccezione: il poster ufficiale firmato da Jamie Hewlett, geniale co-creatore dei Gorillaz, che con il suo tratto inconfondibile ha catturato l'anima crossmediale del festival.

Il filo conduttore di quest'anno è l'omaggio all'arte in tutte le sue forme. A guidare la carica troveremo Tanino Liberatore, Magister dell'edizione e protagonista della mostra DRAWING POWER, un viaggio vertiginoso nella sua carriera.

Accanto a lui un altro gigante: Massimo Carnevale, scelto dallo stesso Liberatore per una seconda, imperdibile esposizione. E poi il premio alla carriera ad Altan, in un dialogo generazionale con Zerocalcare che promette scintille (e lacrime di commozione).

Il fumetto, d'altronde, resta l'anima pulsante del Napoli Comicon, e quest'anno brilla più che mai: da Scott Snyder a Boichi, da Shin'Ichi Sakamoto a Simon Bisley, passando per mostri sacri come Dave McKean, Mike Mason, Charles Cecil e il ritorno di Thomas Taylor, autore della leggendaria copertina del primo Harry Potter.