Ci sono altri giochi non ancora annunciati da Xbox per quest'anno, svela Phil Spencer

Si tratta peraltro di un periodo già molto intenso per i team first party di Microsoft, che a quanto pare è destinato a proseguire ancora nei prossimi mesi, anche al di là del programma di uscite che è stato già annunciato, scendo quanto riferito.

Nella medesima occasione, Spencer ha anche parlato del fatto che gli adattamenti di Fallout e Minecraft hanno dato a Microsoft la sicurezza di proseguire con nuovi prodotti simili , ma al di là delle digressioni in ambito cinematografico e televisivo ci sono anche parecchi giochi in arrivo da parte di Xbox Game Studios.

Nel corso di una recente intervista pubblicata da Variety, Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming , ha riferito che Xbox ha "altre cose" in serbo per quest'anno, facendo intendere che ci sono altri giochi non ancora annunciati che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Una lineup sempre più ricca

Stiamo assistendo a una striscia di uscite impressionante da parte di Xbox Game Studios, che nel giro di qualche mese ha fatto uscire Microsoft Flight Simulator 2024, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Avowed e South of Midnight, con DOOM: The Dark Ages in arrivo il mese prossimo.

Più avanti nel corso dell'anno ci sarà spazio anche per The Outer Worlds 2, ma a quanto pare c'è anche qualcos'altro in arrivo, qualcosa che sembra non sia stato ancora annunciato, o forse che conosciamo ma di cui non è stata comunicata ancora l'uscita precisa.

"Per quanto ci riguarda, per il resto di quest'anno solare, mi sento davvero bene per quanto riguarda la serie di giochi in uscita", ha detto Spencer. "Abbiamo da poco pubblicato Avowed e devo dire che Obsidian continua a fare un ottimo lavoro. Abbiamo ovviamente parlato di The Outer Worlds 2, South of Midnight e Doom", ha riferito.

Poi ha aggiunto che "Ci sono altre cose, alcune non annunciate, e sto cercando di trattenermi per assicurarmi di non far trapelare nulla", ha riferito curiosamente Spencer. Può darsi che una di queste sorprese sia proprio The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered di cui sembra ormai manchi solo l'annuncio ufficiale, considerando i vari leak.