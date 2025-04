Atelier Yumia si mostra con l'immancabile trailer dei riconocimenti

La stampa internazionale ha molto apprezzato Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, come dimostra il tradizionale trailer dei riconoscimenti, tutti decisamente positivi per un episodio che sembra aver centrato il bersaglio.

Capitolo iniziale di una nuova saga per la serie Atelier, l'avventura di Yumia segna un netto distacco dal tono spensierato tipico del franchise, abbracciando atmosfere più cupe, una narrazione criptica e una struttura ludica che privilegia l'esplorazione libera in un vero e proprio open world.

La prima rivoluzione riguarda proprio l'impianto del mondo di gioco: non più ambientazioni separate collegate da caricamenti, ma un'unica mappa ampia e articolata, che ricorda l'approccio di Breath of the Wild e Genshin Impact.

Yumia si muove attraverso biomi interconnessi, sfruttando una motocicletta magica, gadget utili in zone pericolose e un level design verticale, punteggiato da eventi dinamici e puzzle ambientali. Il crafting rimane centrale, ma i materiali vanno ora cercati capillarmente sul campo, incentivando l'esplorazione attenta di ogni angolo.