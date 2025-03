I voti della recensioni di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land sono positivi

Oggi è scaduto l'embargo sulle recensioni di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, il che ci dà modo di vedere come è stato accolto il nuovo episodio della longeva serie JRPG di Koei Tecmo dalla stampa internazionale.

Il verdetto è sostanzialmente molto positivo, con la media dei voti della critica internazionale che si assesta sull'81 e l'80 rispettivamente su Metacritic e OpenCritic, i due più noti portali aggregatori di recensioni. In generale sono stati apprezzati i toni più maturi e il mondo di gioco ad ampio respiro, che rappresentano una boccata d'aria fresca per la serie, per quanto potrebbero alienare i fan di lungo corso.