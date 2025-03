Svelate le dimensioni di The First Berskerer: Khazan e le date del preload su PS5

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di The First Berserker: Khazan e come al solito l'accout X PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni dell'action hardcore di Neople su PS5 e quando sarà possibile iniziare il preload delle copie digitali tramite il PlayStation Store, che varia in base all'edizione acquistata.

Stando alle informazioni condivise su PS5 il gioco occuperà 25,82 GB. Viene specificato che il peso è relativo alla versione 01.002.007, ovvero con già applicata una o più patch. Parliamo di dimensioni piuttosto contenute, almeno se comparate con altri giochi arrivati negli ultimi mesi. Per completezza, i requisiti presenti su Steam parlando di 70 GB di spazio richiesto su PC, mentre su Xbox, dove il precaricamento dei dati è già disponibile, si parla di 26,3 GB.