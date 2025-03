Un trailer ci introduce alla storia di The First Berserker: Khazan

Neople ha pubblicato un trailer che ci introduce alla storia di The First Berserker: Khazan, che racconta di come il potente generale protagonista del gioco si sia distinto sul campo di battaglia solo per essere poi tradito ed esiliato.

Incastrato da una cospirazione orchestrata dai suoi stessi alleati, Khazan viene accusato di crimini orribili e condannato a una vita di sofferenze, ma durante l'esilio entra in contatto con una terribile maledizione e ottiene poteri straordinari, che decide di sfruttare per vendicarsi.

L'action RPG, ambientato nello stesso universo di Dungeon Fighter Online e in arrivo il 27 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ci vedrà dunque impegnati in una missione di riscatto, in cui ci troveremo ad affrontare poderosi avversari prima di poter mettere le mani sulle persone che ci hanno tradito.