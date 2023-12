The First Berserker: Khazan annunciato da Nexon con trailer, è un action RPG per PC e console

Nexon ha annunciato The First Berserker: Khazan in occasione dei The Game Awards 2023, con un primo trailer di presentazione che ha mostrato qualcosa dell'ambientazione e del gameplay per questo interessante action RPG.

Si tratta di una sorta di spin-off di Dungeon Fighter Online, incentrato su un'esperienza single player in stile action RPG, in arrivo ancora senza una data d'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer mostra qualcosa della storia e qualche fase di gioco.