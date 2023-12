Den of Wolves, il creatore di GTFO e PayDay torna sulla scena del crimine

Den of Wolves, questo il nome del nuovo progetto , è infatti un nuovo gioco di rapina in stile PayDay e PayDay 2, ma sotto steroidi. Lo studio svedese, infatti, sembra non volersi accontentare di creare un clone dello sparatutto di Overkill Software, ma vuole creare un vero e proprio universo nel quale ambientare le storie e le missioni di gioco.

GTFO è stato un progetto disintossicante. 10 Chambers è nata proprio dall'esigenza dei suoi fondatori di abbandonare le dinamiche e i ritmi dei grandi studi di produzione, per dedicarsi ad un progetto più piccolo e controllabile, per certi versi artigianale. Un progetto i cui risultati sono andati ben oltre le aspettative e che ha consentito a Ulf Andersson e ai suoi di ritrovare la voglia di tornare creare qualcosa di più grande e ambizioso. Di rivedere la luce dopo i cunicoli del loro sparatutto competitivo. Un qualcosa che, anche grazie al sostegno economico di Tencent, ha consentito allo studio svedese di crescere enormemente, tanto da avere adesso le dimensioni di quegli studi dai quali i 10 Chambers originali sono fuggiti.

L’universo di Den of Wolves

Un affascinante scorcio di Midway

Quando siamo volati a Copenaghen per conoscere tutte le novità in serbo presso lo studio, tutto ci saremmo aspettati oltre al dover assistere a una lunga presentazione sulla storia e sul mondo di Den of Wolves. Vogliamo essere chiari, questo non è assolutamente un male, anzi, solo che il lavoro svolto dallo studio sembra davvero enorme e sembra voler andare oltre il semplice creare un contesto per ambientare delle missioni.

Siamo, infatti, nel 2097 e a Midway, l'atollo del Pacifico divenuto famoso per una delle più importanti battaglie della Seconda guerra mondiale, è nata una vera e propria metropoli. Queste isole, infatti, sono classificate come territori non incorporati degli Stati Uniti; in poche parole fanno formalmente parte degli USA, ma non sono riconosciute né come stato né all'interno degli altri stati. Nel futuro distopico di Den of Wolves questa peculiarità è stata sfruttata per creare una città senza leggi, nelle quali le megacorporazioni possano muoversi liberamente.

Il futuro distopico di Den of Wolves

Grazie allo spaventoso avanzamento tecnologico che è stato possibile ottenere grazie alla mancanza di regole (e di scrupoli), a Midway si sviluppa un sistema di encrittazione biologica, che fa diventare la città il luogo più sicuro e controllato del mondo, il posto ideale dove insediare la borsa mondiale e dove bisogna essere per fare affari. La Capitale del Capitalismo diventa presto un crogiolo di persone e culture, dove enormi imperi nascono e muoiono nell'arco di un battito di ciglia. Un luogo dove tutto è possibile, soprattutto se si hanno i soldi per comprare quello che si vuole. Il giocatore si muoverà all'interno di queste megacittà alla Judge Dredd o Blade Runner, alla ricerca del nuovo incarico grazie al quale migliorare il proprio equipaggiamento e il proprio status.

Questo futuro è tanto spaventoso, quanto plausibile e garantisce a 10 Chambers una grande libertà creativa. Questo perché uno scenario del genere consente di programmare missioni che vanno oltre la "semplice" rapina, come infiltrazioni, spionaggio o eliminazioni. Quella che c'è tra le corporazioni di Midway è una vera e propria guerra, seppur silenziosa, che si combatte con le armi, ma anche in maniera più sottile. Similmente l'ambientazione futuristica consente di avere sia armi ed equipaggiamento simili a quelli attuali, sia tutta una serie di gadget iper tecnologici in stile Cyberpunk 2077, grazie ai quali potenziare le capacità del proprio avatar e della propria squadra.

Le armi di Den of Wolves saranno futuristiche, ma non troppo

Le intricate vie della città, oltretutto, consentiranno di pianificare al meglio le proprie mosse, garantendo una discreta libertà. Non si tratterà di un mondo aperto, ma di mappe sufficientemente ampie da consentire di pianificare la missione sfruttando al meglio le proprie abilità, non importa che siano quelle di mercenari dal grilletto facile o di abili spie, e soprattutto per dare modo di resettare l'azione dopo un fallimento. In PayDay dopo che un allarme è suonato, scoppia un putiferio: in Den of Wolves, alle giuste condizioni, sarà possibile raggruppare la squadra, calmare le acque e riprendere la missione dopo aver stabilito il nuovo piano, possibilmente in maniera più sottile.