Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, la recensione del nuovo gioco di Kimetsu no Yaiba

L'opera di Koyoharu Gotouge torna protagonista di un videogioco sviluppato da CyberConnect2: ve ne parliamo nella recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

"Imparare dai propri errori" è uno dei temi ricorrenti nel manga di Koyoharu Gotouge, e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno evidentemente voluto farlo proprio nella realizzazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Se infatti il primo capitolo del loro anime fighter appariva spesso povero e inconsistente, questo seguito ci mette davvero tanto impegno nel provare a voltare pagina. Lo fa innanzitutto sul fronte dei numeri, adattando non una bensì tre stagioni dell'anime e conducendoci fino alle porte del leggendario Castello dell'Infinito, che come sappiamo andrà a concludere la storia di Tanjiro Kamado, sua sorella Nezuko, la Squadra degli Ammazzademoni e naturalmente l'esercito infernale guidato dal potentissimo Muzan Kibutsuji. La modalità Storia costituisce tuttavia soltanto una parte del pacchetto confezionato dal talentuoso studio autore della serie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, capace di reinterpretare e valorizzare le sequenze animate originali come nessun altro, e qui alle prese con un materiale di partenza davvero entusiasmante.

La modalità storia di The Hinokami Chronicles 2 Partiamo appunto dall'elemento più caratterizzante di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, ovvero la sua modalità Storia. Come detto stavolta abbraccia diversi archi narrativi e lo fa nell'ambito di otto capitoli, a cui però si aggiungono un prologo, due intermezzi, un atto supplementare e uno scontro finale, per un totale di circa sette ore di contenuti. Al comando di Tanjiro, ma anche di diversi altri personaggi a seconda degli eventi narrati di volta in volta, partiremo dal drammatico epilogo del Treno Mugen per affrontare le insidie nascoste nel Quartiere dei Piaceri, il viaggio verso Il Villaggio dei Forgiatori e infine l'Addestramento dei Pilastri, che chiude il racconto in maniera un po' mesta ma apre le porte all'inevitabile The Hinokami Chronicles 3 con un'esplosiva sequenza post-crediti. La formula utilizzata da CyberConnect2 è la stessa di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, fatta di spettacolari combattimenti (qui molto più vari e abbondanti) che vengono però inframezzati da sequenze esplorative davvero banali: semplici corridoi in cui ci si sposta dal punto A al punto B, eventualmente portando a termine risibili fetch quest. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 È un peccato che il team di sviluppo, pur provandoci, non sia riuscito ad arricchire in maniera sostanziale queste sezioni, anche a costo di prendersi qualche libertà rispetto a ciò che effettivamente viene narrato nella serie animata: sarebbe bastato davvero poco per introdurre attività un pizzico più interessanti, magari legate alle sequenze extra della trama che rimangono anche stavolta un semplice intermezzo opzionale. Lo stesso discorso vale per le variazioni sul tema, che si presentano nella forma di brevi minigiochi a base rhythm e che meritavano una maggiore attenzione, visto che l'intera esperienza avrebbe tratto vantaggio da un pizzico di profondità e contenuti in più, passando da una durata media (per gli anime fighter, s'intende) a numeri decisamente più importanti. Le sezioni esplorative della modalità Storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 lasciano ancora parecchio a desiderare Ad ogni modo, i passi in avanti rispetto al primo tie-in sono assolutamente sostanziali, i tre archi narrativi al posto di uno (e mezzo) si sentono davvero e gli sviluppatori sono stati anche stavolta bravissimi nel portare sullo schermo le sequenze più spettacolari e più drammatiche di un'opera che, non a caso, continua a vendere tantissimo nonostante il manga si sia concluso anni fa.

Gli altri contenuti Come scritto in apertura, la modalità Storia costituisce solo una parte del pacchetto e anche qui CyberConnect2 ha dimostrato di aver recepito le critiche mosse al primo episodio della serie, realizzato forse con tempistiche molto ristrette, introducendo un gran numero di modalità e contenuti che vanno ad arricchire l'offerta. Nezuko e Tanjiro si preparano ad attaccare insieme in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 Tornano ovviamente la modalità Scontro e Scontro Online, forti stavolta di un roster che include un totale di quarantasei personaggi (contro i sedici presenti al lancio dell'originale The Hinokami Chronicles) e che consente di imbastire entusiasmanti sfide contro la CPU, un altro giocatore in locale oppure online, scegliendo uno scenario da una rosa di diciannove location, alcune disponibili in versione diurna (vietate ai demoni) e notturna. Basterebbero i contenuti elencati finora a confermare la maggiore corposità di questo sequel, ma non è finita qui: The Hinokami Chronicles 2 include anche la modalità Il Cammino di un Ammazzademoni, che attraverso sei combattimenti ripercorre gli eventi del primo episodio, e la modalità Percorsi di Addestramento, che si rifà all'arco narrativo dell'Addestramento dei Pilastri. Tanjiro alle prese con Muichiro in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 In questo caso, una volta selezionato uno fra i nove Pilastri, avremo la possibilità di completare un percorso che si presenta nella forma di un tabellone, con livelli di difficoltà differenti e scontri (oppure bonus) ad attenderci nelle varie caselle, fino al confronto finale con il nostro maestro di turno. Chiude il discorso strutturale la ricca dotazione di collezionabili, che ribadisce la formula adottata già in precedenza.

Cambia anche il gameplay? Le meccaniche che caratterizzano da sempre il sottogenere degli anime fighter vengono ribadite in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che da buon sequel si limita ad arricchire l'impianto originale quanto basta per mantenere vivo l'interesse degli appassionati e, perché no, spingere sul pedale del fanservice grazie alle Dual Art. Una sequenza di combattimento con Tengen in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 Si tratta di devastanti e spettacolari mosse speciali che vedono la collaborazione di entrambi i personaggi della squadra, dando vita a situazioni inedite e stuzzicanti, ma soprattutto cambiando il volto di match che sembravano magari destinati a terminare in maniera diversa. A questa risorsa "finale" si accompagnano i vari attacchi normali e le tecniche, gli assist e la possibilità di cambiare combattente durante l'incontro. Certo, le novità e le migliorie apportate al gameplay non riescono purtroppo a eliminare quelle che sono le criticità sistematiche di un filone che utilizza spesso le tre dimensioni nel modo sbagliato, trasformando i combattimenti in patetici inseguimenti e dando così vita a inevitabili episodi di frustrazione: nel caso di The Hinokami Chronicles 2 l'incidenza del fenomeno è limitata, ma non scongiurata. Tanjiro si prepara all'attacco in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 È stato fatto invece un gran bel lavoro sul fronte della varietà durante la campagna: complici le tante situazioni a cui gli sviluppatori hanno potuto attingere per organizzare i vari scontri, ci si trova spesso a controllare personaggi differenti e ad affrontare nuovi nemici che talvolta puntano a sconfiggerci ricorrendo a pattern degni dello scontro con un boss. Niente paura, però: anche stavolta il bilanciamento della difficoltà è tarato verso il basso.

Realizzazione tecnica La maggior quantità di materiale a disposizione per la realizzazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ha consentito agli sviluppatori di CyberConnect2 di spingersi davvero al limite delle proprie capacità, portando sullo schermo sequenze di grandissimo impatto e perfezionando l'impiego del cel shading per una resa visiva davvero eccezionale. Una delle tante sequenze di grande impatto di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 Certo, la pochezza delle ambientazioni che caratterizzano le già citate fasi esplorative merita pochi commenti, ma fintanto che il gioco si muove nel suo effettivo ambito di competenza - i combattimenti - lo spettacolo è assicurato e c'è davvero poco di cui lamentarsi. La versione PS5, che abbiamo provato, si muove peraltro a 60 fps stabili, con poche eccezioni. C'è infine il comparto sonoro, che offre anche stavolta i dialoghi parlati in giapponese oppure in inglese, in entrambi i casi con i sottotitoli in italiano. La qualità delle interpretazioni sembra migliore rispetto al passato, specie per quanto riguarda il doppiatore di Tanjiro, ma aiuta anche la presenza di un minor numero di siparietti comici. Poco da dire invece sulla colonna sonora, davvero ottima.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop Prezzo 59,99 € Multiplayer.it 7.5 Lettori ( 5 7.7 Il tuo voto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 si pone come un seguito nettamente migliore del capitolo d'esordio: merito della maggiore quantità di materiale di riferimento, che ha consentito a CyberConnect2 di confezionare una modalità Storia molto più ricca e coinvolgente, portando sullo schermo sequenze davvero notevoli sul piano tecnico e artistico, ma anche di una serie di attenzioni legate alla struttura e ai contenuti, che appaiono decisamente più ricchi e interessanti.