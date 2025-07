Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ha un trailer di pre-lancio

A proposito dei Pilastri, li vedremo entrare a far parte del roster della modalità Versus , che conterà in tal modo oltre quaranta personaggi, incluso il potentissimo Muzan Kibutsuji, e consentirà di dar vita a battaglie davvero epocali.

Sarà presente ad esempio la saga de Il Villaggio dei Forgiatori , che tanto ha fatto discutere per la sua profondità, così come la saga dell'Allenamento dei Pilastri , un altro momento narrativo cruciale per i protagonisti dell'anime.

Il video propone uno spettacolare montaggio che rimanda agli archi narrativi che vedremo riprodotti nella campagna di The Hinokami Chronicles 2, in cui il coraggioso Tanjiro si troverà ad affrontare avversari apparentemente imbattibili.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 si mostra con il trailer di pre-lancio , quando mancano ormai pochi giorni al debutto del secondo episodio della serie sviluppata da CyberConnect2 e prodotta da SEGA.

E il Castello dell'Infinito?

Non è tutto: negli istanti conclusivi del trailer di pre-lancio viene rivelato che anche Il Castello dell'Infinito farà parte dell'esperienza di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, sebbene limitandosi a un pacchetto di personaggi in arrivo dopo il lancio.

In attesa della recensione, abbiamo provato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 alcuni giorni fa, trovandoci di fronte un anime fighter più profondo del previsto e pronto ad alzare nettamente il livello dell'esperienza rispetto al primo capitolo, che soffriva non appena ci si allontanava dai combattimenti.