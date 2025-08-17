PlayStation ha iniziato a fare ca**ate quando Jim Ryan è diventato CEO, dice Michael Pachter

Durante il suo ultimo podcast, il noto analista Michael Pachter ha parlato di come PlayStation abbia iniziato a fare ca**ate quando Jim Ryan è diventato CEO, dopo aver commesso l'errore madornale di mandare via persone come Andrew House, Shawn Layden e Shuhei Yoshida.
"Credo che il più grande errore che Sony abbia fatto di recente sia stato liberarsi dell'ex CEO di PlayStation, Andrew House, e poi del presidente dei Worldwide Studios, Shawn Layden", ha detto Pachter. "Andy era un tipo un po' eccentrico ma un leader molto competente, e Layden era eccellente."
"Hanno sostituito Shawn con Hermen Hulst, che era davvero bravo, ma poi lo hanno messo da parte. Hanno tolto di mezzo Shuhei Yoshida, che era molto valido. Hanno quindi messo Jim Ryan al comando, che invece è stato pessimo, ma il punto qui è che non ragionano come facevano i vecchi imprenditori di Sony."
Sì, perché "Ken Kutaragi aveva Kaz Hirai, che era giapponese-americano: aveva studiato qui e ragionava come un occidentale. In effetti hanno sempre avuto un leader PlayStation occidentale, vedi Andy House, Jack Tretton, Shawn Layden, e così via."
Il focus sui live service
Pachter ha quindi affrontato il tema del ben noto focus sui live service, recentemente confermato da Sony. "Hanno iniziato a fare delle stupidaggini quando Jim ha preso il controllo, e la stupidaggine è stata: 'Oh, tutti guadagnano un sacco di soldi con i live service, dobbiamo farli anche noi'", ha detto l'analista.
"Alcune aziende che si occupano di produzioni live service hanno avuto molto successo, così Sony ha guardato a loro dicendo: 'Ne vogliamo un po' anche noi.' Solo che hanno comprato Bungie per riuscirci."
"Bungie ha creato Halo, sono ovviamente molto talentuosi; e Destiny, che era un buon gioco con acquisti in-game costanti. Tuttavia Sony ha speso 3,6 miliardi di dollari e non ha comprato un editore mobile come Scopely per 4,9 miliardi, che invece totalizza ricavi fra i 3 e i 3,5 miliardi. Bungie ha 300 milioni di ricavi, il che è assurdo."
"Non hanno comprato Niantic, che ha 1,5 miliardi di ricavi. Non hanno acquistato aziende che sanno davvero fare giochi live service, e invece hanno trasformato tutti i loro sviluppatori console in sviluppatori di live service, cosa che ha portato alla chiusura di Concord e dello studio che lo stava realizzando."
"Dovrebbero concentrarsi su ciò che sanno fare bene e comprare ciò che non sanno fare. Comprare ciò che non sanno fare non significa comprare Bungie, perché Bungie fa giochi console e Sony è già brava in quello."
"Avrebbero dovuto comprare King, Zynga, Supercell, Peak Games: qualcuno che sappia realizzare titoli free-to-play e live service. Credo che Sony abbia perso la sua strada", ha concluso Pachter.