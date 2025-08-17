PlayStation ha iniziato a fare ca**ate quando Jim Ryan è diventato CEO, dice Michael Pachter

Durante il suo ultimo podcast, il noto analista Michael Pachter ha parlato di come PlayStation abbia iniziato a fare ca**ate quando Jim Ryan è diventato CEO, dopo aver commesso l'errore madornale di mandare via persone come Andrew House, Shawn Layden e Shuhei Yoshida.

"Credo che il più grande errore che Sony abbia fatto di recente sia stato liberarsi dell'ex CEO di PlayStation, Andrew House, e poi del presidente dei Worldwide Studios, Shawn Layden", ha detto Pachter. "Andy era un tipo un po' eccentrico ma un leader molto competente, e Layden era eccellente."

"Hanno sostituito Shawn con Hermen Hulst, che era davvero bravo, ma poi lo hanno messo da parte. Hanno tolto di mezzo Shuhei Yoshida, che era molto valido. Hanno quindi messo Jim Ryan al comando, che invece è stato pessimo, ma il punto qui è che non ragionano come facevano i vecchi imprenditori di Sony."

Sì, perché "Ken Kutaragi aveva Kaz Hirai, che era giapponese-americano: aveva studiato qui e ragionava come un occidentale. In effetti hanno sempre avuto un leader PlayStation occidentale, vedi Andy House, Jack Tretton, Shawn Layden, e così via."