Shuhei Yoshida fu obbligato da Jim Ryan a occuparsi di giochi indie

Shuhei Yoshida è stato uno dei dirigenti più famosi e amati del mondo PlayStation , ma a quanto pare non tutti gli volevano bene. In una recente intervista, concessa alla testata Venture Beat, ha infatti raccontato di essere stato costretto da Jim Ryan a occuparsi di indie, invece che dei giochi first party della compagnia. L'alternativa era quella di essere cacciato.

Una scelta obbligata

Insomma, l'ex dirigente, andato recentemente in pensione dopo 31 anni di carriera, si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe, pur non perdendo mai il suo inequivocabile aplomb:

L'ex presidente di PlayStation, Jim Ryan

"Passare dai giochi first-party di PlayStation ai titoli indipendenti? Be', non ho avuto molta scelta. Quando Jim mi ha chiesto di occuparmi degli indie, potevo o accettare, o andare via. Ma avevo a cuore le sorti di PlayStation e dei giochi indipendenti, ci tenevo davvero. Ero convinto di poter dare un contributo unico. Questo passaggio, dalla produzione interna ai giochi indipendenti, è stato per me un cambiamento più grande che lasciare l'azienda quest'anno. Sono molto fortunato perché la comunità indie, gli editori e gli sviluppatori con cui ho collaborato, hanno creduto nella mia capacità di aiutarli. Sono diventato un consulente per alcune di queste aziende e continuo a lavorare con editori e sviluppatori indipendenti che stimo. La transizione da Sony a consulente indipendente è un cambiamento meno radicale rispetto al mio passaggio dai first party al mondo indie."

Yoshida ha spiegato i motivi per cui Ryan lo ha obbligato a questa scelta: recuperare il rapporto con gli sviluppatori indipendenti. Evidentemente aveva bisogno di una figura affidabile e ben voluta per recuperare agli errori commessi in epoca PS4.