Days Gone Remastered sta scalando la classifica dei più prenotati sul PlayStation Store nonostante le critiche

L'annuncio di Days Gone Remastered non è stato preso bene da molti giocatori, che lo hanno considerato fuori luogo, visto che il gioco non sembra avere bisogno di una nuova edizione e dato l'abbandono della serie da parte di Sony, che non ha voluto produrre un seguito a causa di alcune recensioni non proprio positive ricevute dal primo capitolo. Nonostante ciò, pare che molti siano interessati a giocarci, visto che sta scalando la classifica dei più prenotati sul PlayStation Store .

Buoni numeri?

Abbiamo controllato sia la classifica dei preordini del PlayStation Store USA, sia quella italiana, ed effettivamente Days Gone Remastered si trova in un'ottima posizione in entrambe, dietro solo a Monster Hunter Wilds, Elden Ring Nightreign, WWE 2K25 e Assassin's Creed Shadows.

La classifica dei preordini del PSN in USA

La classifica dei preordini del PSN in Italia

In USA, Days Gone ha davanti anche alcuni titoli sportivi, come MLB The Show 25 e PGA Tour 2K25, ma in generale il piazzamento è simile a quello italiano. Da notare che ha superato il remake di Metal Gear Solid 3, nonché l'attesissimo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Le prenotazioni non indicano necessariamente il successo di un gioco, ma sono sicuramente sintomo di interesse per lo stesso. Quindi possiamo dire con sicurezza che esiste un'ampia fetta di utenti PlayStation che sta aspettando Days Gone Remastered, a prescindere da tutti i discorsi che sono stati fatti dopo l'annuncio avvenuto nel recente State of Play.

Insomma, Days Gone Remastered ha un suo mercato ed evidentemente Sony lo sapeva bene, quando ha deciso di venderlo a 49,99 euro (10 euro per chi aggiorna dalla vecchia versione). Considerando che si tratta di un'operazione a basso costo, è tutto di guadagnato per la compagnia.