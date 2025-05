Days Gone Remastered si aggiorna e introduce la modalità Bilanciata, VRR e non solo

Bend Studio ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Days Gone Remastered: si tratta dell'update 1.025.717 per PlayStation 5. Ci sono varie novità ma tra le più interessanti vi è l'aggiunta di una modalità grafica "Bilanciata" e il supporto al VRR.

Vediamo in modo ordinato cosa è cambiato in Days Gone Remastered.