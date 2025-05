Clair Obscur: Expedition 33, l’arte che ha ispirato (e dipinto) il gioco

"Se esiste qualcosa di santo, puro, sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio di infinito e di vago che chiamano anima, questa è l'arte." A dirlo è stato un certo Gustave Flaubert, che ha dipinto con inchiostro su carta un certo libro, "Madame Bovary", un inno alla libertà e alla vita. Sarà vero e non un caso che oggi, un altro Gustave, ci presenti con folgorante chiarezza e colore la potenza devastante dell'arte. In Expedition 33 (sottotitolato Clair Obscur) l'arte è morte, l'arte è amore, l'arte è guerra e vita. L'arte è tutto. Lo catalogano, tra i generi videoludici, come un gioco di ruolo a turni si stampo giapponese con elementi in tempo reale, e altre sigle che si impastano in bocca come le gomme da masticare, ma quello che si dovrebbe dire è questo: Belle Époque.

Fin dalle prime fasi di sviluppo, gli autori di Expedition 33, i giovani e indipendenti Sandfall Interactive, fondati a Montpellier nel 2020 da Guillaume Broche, hanno dichiarato di aver tratto ispirazione dalla Belle Époque francese (circa 1870-1910), un periodo in cui Parigi dettava legge in arte, musica e letteratura. I riferimenti a questo movimento artistico si perdono nella tela del gameplay, a partire dalla misteriosa "nemica", la Pittrice, una colossale creatura che scandisce la vite e la morte delle persone, dipingendo numeri che simboleggiano esecuzioni silenziose di intere generazioni di persone. Ma la stessa arte, teatrale, decadente, si trova in un cast di altissimo profilo guidato da Andy Serkis e Charlie Cox. La stessa pittura viene usata nel sistema di combattimento, ponendo le basi per un nuovo dialogo tra videogioco e belle arti.

Cerchiamo di capire i pennelli, le tavolozze e i colori che hanno ispirato la visione del team, quali correnti pittoriche e architettoniche francesi tra XIX e XX secolo ci sono dietro le luci e ombre della narrazione e del gameplay. Perché dietro a Clair Obscur: Expedition 33, il confine tra gioco e galleria d'arte si fa sottile come una tela.