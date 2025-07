Clair Obscur: Expedition 33 riceve la patch 1.4.0 con supporto alla Frame Generation e opzione “riprova battaglia”

Continua il supporto post-lancio di Clair Obscur: Expedition 33 , con il team di Sandall Interactive che a quanto pare non si sta adagiando sugli allori nonostante l'enorme successo commerciale registrato dal gioco, bensì continua a lavorare per smussare gli angoli del gioco e introdurre novità chieste a gran voce dai fan..

Le altre novità

Non si tratta dell'unica novità. Infatti, la patch introduce diverse migliorie, tra cui l'attesissima opzione "Riprova Battaglia", che consente di ritentare immediatamente uno scontro dopo una sconfitta. È stato aggiunto il costo in Lumina visibile nel menu delle abilità, facilitando la pianificazione strategica. I dialoghi ora possono essere riprodotti automaticamente al di fuori delle cutscene, e le impostazioni audio permettono di regolare separatamente il volume dell'esplorazione e del combattimento.

Sul fronte accessibilità, sono stati introdotti nuovi indicatori visivi per le Macchie di Lune, pensati per i giocatori daltonici. Sono stati corretti alcuni exploit in combattimento, come l'uso improprio della skill "Thermal Transfer" e una combinazione che garantiva l'immortalità. Inoltre, sono stati risolti numerosi bug. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali pubblicate su Steam, a questo indirizzo.