Clair Obscur: Expedition 33 cala ancora di prezzo per PC Steam su Instant Gaming

Le offerte di Instant Gaming ci permettono di acquistare una copia di Clair Obscur: Expedition 33 in versione PC Steam a un prezzo ancora più basso rispetto a quello più recente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/08/2025
Se dopo tutti questi mesi ancora non avete trovato il tempo di lanciarvi sul potenziale GOTY del 2025, allora è arrivato il momento di giocare a Clair Obscur: Expedition 33 sfruttando la pausa estiva: soprattutto è il momento perfetto perché potete comprarlo in sconto su Instant Gaming, con un ulteriore abbassamento di prezzo rispetto alle promozioni più recenti. Potete comprarlo a 34€ circa invece di 50€, in versione standard per PC Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato qui sopra calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete inizialmente il prezzo pre-IVA, fino a quando non raggiungerete la pagina di pagamento e avrete inserito la nazione in cui vi trovate.

Che gioco è Clair Obscur: Expedition 33

Forse non ha bisogno di presentazioni, ma le faremo comunque: Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo a turni di produzione francese ispirato ai classici GDR giapponesi. C'è anche una componente d'azione, ovvero il gioco vi permette di schivare e deviare i colpi nemici, con dà dare un po' di dinamismo in più alle battaglie.

La storia segue un gruppo di avventurieri in un mondo magico ispirato alla Francia: in questo regno c'è una Pittrice che ogni anno causa la morte di tantissime persone. Per fermarla, le Spedizioni partono verso il Continente per raggiungerla e fermarla, ma dopo decine di anni ancora non ce l'hanno fatta. Noi siamo parte della Spedizione 33, ma una volta sul Continente scopriremo che le cose non sono semplici come sembrano.

