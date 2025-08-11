Clair Obscur: Expedition 33 cala ancora di prezzo per PC Steam su Instant Gaming

Se dopo tutti questi mesi ancora non avete trovato il tempo di lanciarvi sul potenziale GOTY del 2025, allora è arrivato il momento di giocare a Clair Obscur: Expedition 33 sfruttando la pausa estiva: soprattutto è il momento perfetto perché potete comprarlo in sconto su Instant Gaming , con un ulteriore abbassamento di prezzo rispetto alle promozioni più recenti. Potete comprarlo a 34€ circa invece di 50€ , in versione standard per PC Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato qui sopra calcola già l'IVA , mentre su Instant Gaming vedrete inizialmente il prezzo pre-IVA, fino a quando non raggiungerete la pagina di pagamento e avrete inserito la nazione in cui vi trovate.

Che gioco è Clair Obscur: Expedition 33

Forse non ha bisogno di presentazioni, ma le faremo comunque: Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo a turni di produzione francese ispirato ai classici GDR giapponesi. C'è anche una componente d'azione, ovvero il gioco vi permette di schivare e deviare i colpi nemici, con dà dare un po' di dinamismo in più alle battaglie.

La storia segue un gruppo di avventurieri in un mondo magico ispirato alla Francia: in questo regno c'è una Pittrice che ogni anno causa la morte di tantissime persone. Per fermarla, le Spedizioni partono verso il Continente per raggiungerla e fermarla, ma dopo decine di anni ancora non ce l'hanno fatta. Noi siamo parte della Spedizione 33, ma una volta sul Continente scopriremo che le cose non sono semplici come sembrano.