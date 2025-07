Clair Obscur: Expedition 33 fa un grosso regalo su Steam per ringraziare i fan

Come ringraziamento speciale per i fan di Clair Obscur: Expedition 33, che hanno tributato al gioco un grande successo, Sandfall Interactive ha deciso di regalare su Steam l'album Nos vies en Lumière (Bonus Edition). È composto da 22 tracce e include la versione completa da 33 minuti di "Nos vies en Lumière", uno dei brani in assoluto più amati della colonna sonora del gioco, in questo caso completamente rimasterizzata e accompagnata da diverse tracce bonus alternative e in anteprima. La durata totale dell'album è di 1 ora e 33 minuti.