Assassin's Creed Shadows rimetterà in primo piano i Templari, ritornando alla storia originale della serie

La serie di Assassin's Creed, per chi non lo sapesse, è nata attorno all'idea che ci sono due grandi gruppi in lotta da millenni tra loro: gli Assassini e i Templari (con questi ultimi che sono i cattivi, in caso venga il dubbio). In realtà però dopo i primi capitoli questa lotta tra fazioni è un po' finita in secondo piano e anche nel recente Assassin's Creed Shadows il conflitto non è realmente primario per la trama.

Cosa ha detto Ubisoft sulle novità previste per Assassin's Creed Shadows

"Il conflitto tra Assassini e Templari è sempre stato un pilastro fondamentale di Assassin's Creed", afferma uno sviluppatore in un AMA su Reddit. "Con Shadows, volevamo inserire adeguatamente il nostro protagonista nell'ambientazione prima di approfondire il conflitto tra Assassini e Templari. Ora che è stato fatto nel gioco principale, e che abbiamo solo sfiorato la superficie con la storia di Critical Role, ma potete aspettarvi un approfondimento di questo conflitto nel prossimo futuro".

Shadows presenta effettivamente un po' di Templari, ma l'organizzazione è molto lontana dal conflitto principale del gioco. Il commento non chiarisce quando vedremo l'arrivo di una trama dedicata ai Templari, ma la scaletta di pubblicazione di Assassin's Creed Shadows attualmente prevede solo un DLC con una componente narrativa di primo piano - Claws of Awaji - quindi è possibile che tale contenuto metterà in campo più Templari.

Lo sviluppatore afferma inoltre che il contenuto a tema Critical Role di Assassin's Creed Shadows è da considerarsi canonico, mentre il cross-over con Dead by Daylight non lo è. Infine, apre anche che anche la storia ambientata ai giorni nostri tornerà in qualche modo, sebbene il team confermi che non è una priorità, pur ammettendo che è importante per la community.

Non ci resta quindi che attendere e vedere quando Ubisoft si sentirà pronta a espandere il mondo di Assassin's Creed.