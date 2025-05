Assassin's Creed Shadows svela il crossover con Dead by Daylight e la data del prossimo update maggiore

Tramite un breve teaser sui social la compagnia ha annunciato il crossover con Dead by Daylight . Per chi non lo conoscesse, si tratta di un survival horror multiplayer dove quattro sopravvissuti devono sopravvivere a uno spietato killer, controllato da un altro giocatore. Sarà disponibile a partire dal 27 maggio , che sarà di conseguenza anche la data di uscita del secondo aggiornamento maggiore di Shadows.

Assassini contro Killer?

Il teaser che ha accompagnato l'annuncio mostra Naoe e Yasuke davanti a un falò di notte e purtroppo non offre molti dettagli sui contenuti della collaborazione con Dead by Daylight. In compenso, il messaggio incluso nel post afferma che ci sarà una quest a tema.

Il crossover non sarà l'unica novità del prossimo aggiornamento maggiore di Assassin's Creed Shadows. Stando alla roadmap pubblicata da Ubisoft poche settimane fa, l'update dovrebbe introdurre anche delle nuove mosse di parkour e novità per la modalità fotografica. Per maggiori dettagli probabilmente dovremo attendere qualche giorno.

Nel frattempo, oggi Ubisoft ha annunciato di aver rinviato alcuni dei suoi giochi più importanti in sviluppo, tra cui probabilmente ci sono anche alcuni nuovi giochi della serie Assassin's Creed.