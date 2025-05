Ubisoft ha rinviato alcuni dei suoi giochi più importanti in sviluppo

L'informazione arriva dall'ultimo resoconto finanziario della compagnia, dove ha giustificato questi ritardi prendendo come esempio positivo Assassin's Creed Shadows, rimandato dal 2024 a quest'anno proprio per garantire un prodotto di qualità, ricevendo consensi generalmente favorevoli.

Ubisoft ha svelato di aver rinviato alcune delle sue produzioni più grandi attualmente in cantiere, ma senza specificare quali, in modo da dare più tempo agli sviluppatori di creare esperienze all'altezza delle aspettative dell'azienda.

Tra i rinvii anche Far Cry e vari Assassin's Creed?

Come accenanato in apertura, Ubisoft non ha svelato nello specifico quanti e quali giochi sono stati rinviati, ma li ha descritti come "tra le produzioni più importanti" in corso d'opera. Di conseguenza, possiamo ipotizzare che tra questi potrebbero esserci alcune delle IP principali dell'azienda transalpina. Stando alle voci di corridoio degli ultimi mesi, sarebbero in cantiere numerosi giochi della serie Assassin's Creed e Far Cry 7. Ha aggiunto anche che di conseguenza prevede una forte line-up per gli anni fiscali 2026-27 e 2027-28, che terminano rispettivamente il 31 marzo 2027 e 2028.

"Dopo un'accurata revisione della propria pipeline, avvenuta tra ottobre e dicembre, il Gruppo ha deciso di concedere ulteriore tempo di sviluppo ad alcune delle sue produzioni più importanti, al fine di creare le migliori condizioni per il successo", recita il report per gli azionisti. "Questa decisione ha già avuto un impatto positivo sulla qualità di Assassin's Creed Shadows. Di conseguenza, gli anni fiscali 2026-27 e 2027-28 vedranno una crescita significativa rispetto al 2025-26, grazie ai contenuti forti provenienti dai brand più importanti del Gruppo."

I due protagonisti di Assassin's Creed Shadows

In compenso, Ubisoft ha confermato l'uscita di vari giochi entro la fine di marzo. Tra questi c'è il desaparecidos remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e Rainbow Six Mobile.

"La previsione per l'anno fiscale 2025-26 beneficerà di un forte catalogo che si baserà in particolare su Assassin's Creed Shadows e sull'uscita di Siege X, che dovrebbe far crescere fortemente le prenotazioni nette del franchise, sulle partnership regolari e sulla seguente line-up: Anno 117: Pax Romana, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence", si legge nel report.