Un annuncio di lavoro conferma che Ubisoft Milan sta lavorando a un nuovo Rayman

Un annuncio lavorativo ha confermato che Ubisoft Milan è al lavoro su di un nuovo capitolo della serie Rayman. Pubblicato su LinkenIn, l'annuncio cerca un "Senior Game Designer che lavorerà sulla serie Rayman". La natura del gioco non viene svelata e non si parla nemmeno di piattaforme. Purtroppo nemmeno l'annuncio in sé ci dà indicazioni su cosa possiamo aspettarci. Rimaniamo quindi su quanto già comunicato da Ubisoft.