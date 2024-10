Rayman Remake sarebbe in sviluppo presso Ubisoft Milan e parte del team di Prince of Persia, per un report

Insider Gaming, il sito gestito dall'affidabile giornalista/insider Tom Henderson (ma con articolo a firma del collaboratore Grant Taylor-Hill, in questo caso), riferisce che Rayman Remake è attualmente in sviluppo presso Ubisoft, in particolare da Ubisoft Milan e parte del team che si è occupato in precedenza di Prince of Persia: The Lost Crown.

Questo sarebbe dunque uno dei progetti su cui gli sviluppatori del nuovo Prince of Persia, che a quanto pare non avrebbe raggiunto gli obiettivi sperati, sono stati spostati in seguito a una riorganizzazione della squadra. Tale gestione del personale è stata confermata dalla stessa Ubisoft nelle ore scorse ma senza spiegare precisamente a quali progetti stiano lavorando gli autori del recente Prince of Persia.

Ebbene, uno di questi sarebbe il remake di Rayman, con un colpo di scena che sicuramente farà felici i molti fan della serie, rimasti sostanzialmente a bocca asciutta dopo gli ottimi Rayman Origins e Rayman Legends sotto la guida di Michel Ancel, dunque da oltre 10 anni a questa parte.