I voti di A Quiet Place: The Road Ahead sono piuttosto contrastanti

Com'è possibile vedere, a parte un paio di estremizzazioni (tanto in positivo quanto in negativo) il voto che ricorre più di frequente rientra nell'orbita del 7 e indica dunque un prodotto solido e piacevole , che tuttavia soffre per via di alcune mancanze ritenute importanti.

C'è voluto qualche giorno, ma sono usciti i voti di A Quiet Place: The Road Ahead e sembra che l'avventura sviluppata dal team italiano Stormind Games abbia ricevuto un'accoglienza a dir poco mista, passando da valutazioni entusiastiche ad altre decisamente meno positive.

Le descrizioni sono positive, ad ogni modo

Caratterizzato anche da una funzionalità che utilizza il microfono per captare eventuali rumori e allertare le creature, A Quiet Place: The Road Ahead sembra aver catturato molto bene lo spirito della proprietà intellettuale su cui si basa, come confermano le recensioni.

Da questo punto di vista, in effetti, le descrizioni appaiono eloquenti: "Sebbene A Quiet Place: The Road Ahead fatichi a costruire e mantenere un certo spunto sul piano del design, è il gioco di A Quiet Place perfetto", si legge in uno dei commenti della stampa internazionale su Metacritic.

"Il suono e la sua assenza sono il fulcro del gioco, nel bene e nel male. Mentre alcuni potrebbero trovare noioso questo approccio, altri adoreranno la serenità della sua natura metodica e l'immenso rispetto per il materiale originale."

Avete letto la nostra recensione di A Quiet Place: The Road Ahead?